Parcheggiatori abusivi al molo Manfredi: "5 euro per auto e motorino" Il "pizzo" denunciato da bagnanti e turisti: un fenomeno non nuovo che purtroppo si ripete

È probabilmente tra gli illegalismi più odiati e che, nel territorio campano, è particolarmente presente. Parliamo della presenza dei parcheggiatori abusivi, che mettono mano alle tasche di cittadini e turisti, spesso in totale impunità e adottando toni aggressivi e minacciosi. Un fenomeno che non fa bene né ai cittadini - costretti a pagare una ingiusta "tassa aggiuntiva" - né al turismo.

Nella mattinata di oggi 18 agosto, con centinaia e centinaia di presenze al Molo Manfredi, un parcheggiatore chiedeva 5 euro (tariffa unica auto, moto e motorino) a chiunque parcheggiasse nei pressi del molo. Una tariffa decisamente alta anche per il centro cittadino (al di là dell'agire in un regime di illegalità). Toni alti e turisti "incuriositi" dalla presenza del personaggio che si vantava di aver incassato tanti soldi solo per quella mattina. Alla domanda su cosa ci facesse lì, se sapeva che quello che stava facendo fosse illegale, il parcheggiatore risponde che "è la prima volta". All'istante, un uomo che stava parcheggiando il motorino lo contraddice replicando che c'era anche ieri. Si fa menzione, inoltre, della presenza di un altro parcheggiatore che "lavora" (passateci il virgolettato) in quella zona da più tempo di lui. Si può dedurre che la situazione al Molo Manfredi verificatasi questa mattina non sia affatto un unicum.

Il Molo Manfredi è uno dei punti nevralgici del turismo locale, in quanto porta d'accesso e d'arrivo per le vie del mare che, quest'anno, stanno lavorando a pieno regime, portando decine di migliaia di turisti da un punto all'altro della nostra provincia. La presenza di parcheggiatori abusivi, aggravata da una richiesta spropositata e imposta (non "offerte a piacere, insomma"), macchia l'immagine di una città che sta provando a vivere e a crescere grazie al turismo. L'ordine, la pulizia e la legalità sono quindi elementi imprescindibili per fare di Salerno un posto sempre più vivibile per i cittadini, sempre più godibile per i turisti.