Salerno, polemica su paletti dissuasori: "Una barriera architettonica in più" La segnalazione via social: “Montati così ostacolano il passaggio a molti portatori di handicap”

Monta la polemica a Salerno dopo l'installazione di nuovi paletti dissuasori in pieno centro. Colonnine montate in diverse zone del cuore della città per scoraggiare anche la sosta selvaggia e "Una transenna gradevole che eviterà agli scooter di sfrecciare a tutta velocità tra piazza Portanova e piazza Flavio Gioia", così come aveva scritto il presidente del consiglio di Salerno Dario Loffredo lo scorso 21 luglio, nel corso dell'installazione. Un intervento fortemente richiesto anche dai tanti residenti della zona, ma, stando alla segnalazione che arriva dal comitato territoriale "Salerno mia", anche un'arma a doppio taglio per i disabili.

Le colonnine installate, infatti, sarebbero "una barriera architettonica in più". A dirlo Dario Renda, uno dei rappresentanti del gruppo.

"Parlo con cognizione di causa - si legge nel post apparso sui social - visto che mio padre era disabile e sfortunatamente doveva anche muoversi con la sedia a rotelle".

Per Renda, i paletti così posizionati "ostacolano il passaggio a molti portatori di handicap ed è un sicuro ostacolo per quelli che hanno le carrozzine motorizzate".

Ma non è la prima accusa mossa alla città in termini di barriere architettoniche.

Solo pochi giorni fa, Renda aveva segnalato anche attraversamenti pedonali che presentavano da un lato la discesa per le carrozzine e dall’altro un gradino. “E se vuoi andare sul lungomare? Mettiamo che ci arrivi, da un lato trovi un pilastro di cemento e dall'altro un muro di cemento armato (new jersey)”, la conclusione.

SI tratta solo dell’ultima criticità riscontrata dai residenti della zona che si aggiunge alle tante segnalazioni su degrado e sporcizia su cui più volte è stato chiesto di intervenire.