Duomo gremito a Salerno per l’alzata del Panno di San Matteo Partiti i festeggiamenti in onore del Santo patrono

In un atrio del Duomo gemito di fedeli si è rinnovato a Salerno l’appuntamento con l’alzata del Panno di San Matteo. La ricorrenza, che dà inizio ai festeggiamenti in onore del Santo patrono, negli ultimi anni era stata ridimensionata a causa del Covid.

Quest’anno, per la gioia dei portatori e di tantissimi fedeli, è tornata la tradizionale processione che dalla cripta di San Matteo è sfilata fino all’atrio del Duomo. Il corteo è stato aperto da Don Michele Pecoraro, parroco della Cattedrale, che ha trasportato il “Braccio” dell’apostolo. I portatori della statua del patrono, invece, hanno portato in processione il “Panno” che, all’arrivo in Duomo è stato issato.

Un momento di forte emozione, evidenziata anche da don Michele che ha aperto il momento di preghiera, officiato dall’arcivescovo Andrea Bellandi. Anche i rappresentanti di Comune (Paky Memoli e Tonia Willburger) e Provincia (Pasquale Sorrentino) hanno partecipato alla celebrazione che, di fatto, ha aperto i festeggiamenti in onore di San Matteo.