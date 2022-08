Abbandono deiezioni canine e inciviltà a Salerno, Napoli: "Una lotta quotidiana" L'appello del sindaco: "Serve la collaborazione di tutti"

Mentre in città proseguono le attività di pulizia e manutenzione, arriva da parte del sindaco Vincenzo Napoli un appello, un richiamo alla civilità ai padroni di cani.

Una particolare attenzione, infatti, è stata dedicata nelle ultime giornate alla rimozione delle deiezioni canine in diverse zone della città. Interventi effettuati anche con l'utilizzo di una moto speciale che aspira gli escrementi e sanifica la strada.

"Stiamo intervenendo nei punti dei quartieri dove si verificano questi problemi. Con impiego di personale ed ore lavoro che avrebbe potuto esser impegnati altrove se i padroni si fossero comportati da persone perbene", ha scritto il primo cittadino.

Si tratta di una problematica più volte segnalata da diversi residenti.

"Un danno doppio per la nostra comunità. È un fenomeno sovente e giustamente segnalato dai concittadini. Bisogna rendersi conto che con migliaia di cani che vivono in città basta anche una piccola parte di padroni incivili per sporcare le strade. È una lotta quotidiana, una fatica di Sisifo. Ma con la collaborazione dei cittadini riusciremo ad isolare e sconfiggere gli incivili", le parole della fascia tricolore.