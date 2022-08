Salerno, discarica a cielo aperto: bonificata l'area In azione gli operatori di Salerno Pulita

Ancora un intervento degli operatori di Salerno Pulita in città. Bonificata una vera e propria discarica a cielo aperto che si trovava nei pressi di un passaggio pedonale che congiunge il parcheggio di Via Alfonso Carella e Via Torrione, a ridosso del Grand Hotel.

Il cumulo di sacchetti e rifiuti rendeva difficile anche il passaggio dei pedoni, come denuncia la società addetta allo spazzamento e alla pulizia della città. Si indaga per individuare i responsabili per le consuete sanzioni da notificare.