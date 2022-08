Temporale a Salerno, città divisa in due: zona industriale totalmente allagata Verso l'area occidentale solo poche gocce e nessun disagio

Il maltempo di queste ore non ha risparmiato Salerno, ma il violento temporale che si è abbattuto ha interessato solo una parte della città.

Tanti problemi nella zona orientale, sul confine con Pontecagnano. L'area industriale (come si vede nella noto postata sui social da Adriano De Falco) è praticamente finita sott'acqua: le strade si sono ben presto trasformate in fiumi ed i sottopassi sono stati allagati. Disagi per automobilisti e centauri.

Situazione radicalmente diversa nella zona occidentale della città, in particolare il centro: solo poche gocce e turisti a passeggio su Corso Vittorio Emanuele senza grossi disagi.