Luci d'Artista: deserta la gara d'appalto, Ilardi: Sono essenziali per la città “Chi esulta è contro il lavoro, è contro lo sviluppo”

“Le Luci d’Artista sono essenziali per l’economia turistica e per l’immagine della città di Salerno. Chi in questi momenti esulta perché la gara per l’installazione sarebbe andata deserta è contro il lavoro, è contro lo sviluppo, è contro la Salerno turistica”.

Così il Presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi commenta il risultato negativo della gara d’appalto per l’edizione numero 17 della kermesse a Salerno, andata deserta. Nessuna offerta è arrivata dunque a Palazzo di Città in risposta al bando triennale pubblicato lo scorso 20 luglio, dal valore complessivo di 3.608.697 euro oltre Iva (1.482.600 euro per il 2022).

“Federalberghi Salerno è senza esitazioni perché la manifestazione si tenga con elementi di innovazione e di rilancio” continua Ilardi.