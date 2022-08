Manutenzione a Salerno: ripristinata la segnaletica orizzontale in alcune zone Avella: "Ottenuto il risultato dopo mesi di segnalazioni. Ora appello alla civiltà delle persone"

Nuove opere di manutenzione a Salerno. E' stata ripristinata la segnaletica orizzontale nelle strade di via Paolo Vocca, via Costanzella Calenda e via Iannicelli. Un intervento che, nei mesi scorsi, era stato sollecitato anche dal consigliere comunale Rino Avella.

"Si tratta - spiega il consigliere - di una zona particolarmente delicata perché interessata dalla presenza di scuole, nonché di una elevata densità del traffico. Sono state numerose le sollecitazioni operate da me e, di conseguenza, dal Responsabile dell’Ufficio Traffico e Segnaletica del Comune, geom. Alfredo Donnarumma, per ottenere l’intervento da parte della ditta Soigea, che aveva effettuato gli scavi per la dotazione della fibra ottica.

Dopo mesi di insistenza e segnalazioni, finalmente abbiamo ottenuto il risultato, necessario a restituire sicurezza alla zona, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e delle strisce pedonali, anche in considerazione dell’avvicinarsi della riapertura delle scuole", la chiosa.

Nella stessa zona è stato riparato anche il dispositivo di prenotazione dell'attraversamento pedonale collegato al semaforo.

"Per questo, richiamo l'attenzione solo alla civiltà delle persone: si tratta di ausili importanti per la sicurezza e la cui sostituzione comporta spese che potrebbero essere evitate", l'appello del consigliere Avella.