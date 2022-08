Salerno: continua la raccolta dei libri usati e dei piccoli raee Appuntamento in piazza San Francesco

Questa sera 25 Agosto, dalle 18:00 alle 21:00, il punto per la raccolta dei libri usati e dei piccoli raee sarà allestito solo in Piazza San Francesco. Per consentire una più facile affluenza dei cittadini il punto raccolta, in precedenza previsto in Piazza Amendola, sarà unificato con quello di piazza San Francesco. A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è la Salerno Pulita che continua: “Vi ricordiamo che è necessario essere muniti di un Codice Fiscale per poter effettuare il conferimento dei libri e dei piccoli raee. Vi ricordiamo, inoltre, che per ogni cittadino verranno rilasciati massimo 10 buoni dal valore di 4 euro”.