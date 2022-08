Luci d'Artista, Ferrara: "Vanto per la città, si faranno regolarmente" L'assessore al turismo: "Siamo alla ricerca della migliore soluzione"

"Luci d’Artista sono un attrattore per la nostra città, hanno permesso di valorizzare il nostro brand in tutti questi anni. Si faranno regolarmente", a dirlo l’assessore comunale al turismo al comune di Salerno, Alessandro Ferrara.

Nonostante qualche intoppo procedurale, l'assessore ha confermato che l'evento non è in discussione: "C’è stato un bando che è andato deserto, siamo quindi alla ricerca della migliore soluzione. Sicuramente, se la norma prevede che possa esser fatto un affidamento diretto, perchè no. L’importante è rimanere nelle regole e nella legittimità degli atti", continua l'assessore Ferrara che ha voluto rassicurare sui tempi ed ha annunciato: "Probabilmente, già dalla settimana prossima, partiranno tavoli e riunioni di condivisione nell’ambito di cosa deve essere attuato".

E ai commercianti che lamentano “Luci sottotono e ridimensionate non servono”, l'assessore ha risposto: “Bene accorgimenti e segnalazioni per migliorare: le Luci hanno portato un valore aggiunto alla città. Se c’è da fare qualche innovazione ben venga. Dobbiamo garantire sempre qualità e fiducia verso i tanti turisti che ci preferiscono e ci vengono a trovare, apprezzando la città di Salerno”.