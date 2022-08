Salerno, lotta al degrado: attività di pulizia al Parco del Mercatello Il sindaco Napoli: "Al lavoro squadre di operai e giardinieri su tutto il territorio cittadino"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, con un post sulla sua pagina Facebook, sta aggiornando la cittadinanza sugli interventi messi a segno in città. "Continuiamo a documentare le attività di pulizia a Salerno. Le squadre di operai e giardinieri operano su tutto il territorio cittadino. Mostriamo, oggi, in particolare gli interventi in corso nel Parco del Mercatello (dove a metà settembre partiranno i lavori di ristrutturazione), adiacenze Stadio Arechi, Zona Orientale, scale pubbliche, giardinetti e piazzette, Quartieri collinari e zone rurali con l'eliminazione di microdiscariche".