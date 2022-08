Salerno, rivoluzione differenziata: "Percentuali superiori al 70% di raccolta" L'amministratore unico Bennet: "Premialità per chi fa correttamente la differenziata"

Sta funzionando il nuovo piano di raccolta differenziata istituito a Salerno. Ad oltre un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme, i risultati sono già confortanti. "Sta andando molto bene, meglio di quelle che erano le aspettative", ha spiegato l'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet. "Tranne i primi giorni nel corso dei quali c'è stata qualche difficoltà con i carrellati del vetro, il calendario è stato subito acquisito e stiamo raggiungendo percentuali molto interessanti. Solo nei primi 20 giorni di agosto siamo sopra il 70% di raccolta", ha rivenditato con orgoglio Bennet che ha voluto ringraziare i salernitani. "I cittadini di Salerno amano il rispetto delle regole. Ci dobbiamo impegnare per fare in modo che quella minoranza si adegui alla maggioranza dei salernitani che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Proprio per questo abbiamo iniziato a dare delle premialità".

Novità in arrivo anche per le buste da utilizzare per il conferimento della carta. "Abbiamo fatto un incontro con Comieco che ci fornirà le buste di carta per favorire questa fase di start-up del nuovo conferimento della carta. Continuerà la raccolta dei libri che si farà tutte le settimane, andremo ad esaurimento con i buoni pasto e poi inizieremo a consegnare questi sacchetti di carta. Vogliamo instaurare un meccanismo di premialità per chi fa correttamente la differenziata".