Degrado e siringhe in un parcheggio: intervengono Salerno Pulita e la municipale Bonificata l'area e ripulite anche altre microdiscariche. Avella: "La collaborazione è essenziale"

Dalla zona di Via Irno a quella di via Sighelgaita, passando per il parcheggio di Via Calenda al di sotto dell'autostrada: un fine settimana di controlli e di bonifiche di vere e proprie discariche a cielo aperto da parte di Salerno Pulita.

Rifiuti di ogni genere abbandonati, evidentemente, "da chi non ha tempo e voglia di comportarsi come tutti gli altri cittadini per la raccolta differenziata", l'amaro commento degli operatori.

"Salerno Pulita avrà tanti difetti come Società Pubblica ma dinanzi a questi scempi ambientali più di intervenire per la rimozione dei rifiuti cosa possiamo fare?", sottolineano dalla municipalizzata.

L'intervento più importante è stato effettuato presso il parcheggio di via Calenda, a seguito della segnalazione di un residente. In particolare sono state rimosse buste di spazzatura, pneumatici. Scoperte anche siringhe.

Sul posto anche gli agenti di Polizia Municipale, per individuare i responsabili del gesto incivile. "Tutto è dovuto, ma la collaborazione dei cittadini è sempre essenziale. Ringrazio per l'intervento straordinario e auspico che ci sia maggiore civiltà", le parole del consigliere Rino Avella.