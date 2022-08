Non rispettano le regole della differenziata: sanzionate numerose aziende Nuovi controlli da parte degli operatori di Salerno Pulita insieme agli agenti della Municipale

Lotta agli incivili e nuovi conrolli per verificare il corretto conferimento dei rifiuti. In azione gli operatori di Salerno Pulita. Questa mattina è stata passata al setaccio, in particolare, la zona industriale del capoluogo, dove sono stati trovati sacchi neri e buste di spazzatura con all'interno ogni genere di rifiuti.

In particolare, come testimoniato dagli scatti ricondivisi sulla pagina social della municipalizzata, gli operatori, grazie alla preziosa collaborazione degli agenti della Polizia Municipale, hanno individuato e sanzionato numerose aziende che, nella serata di ieri, hanno conferito rifiuti di ogni genere, senza rispettare il calendario che prevedeva solo carta e cartone.