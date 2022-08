Piccoli Raee: istallati 60 punti di raccolta a Salerno Specifici carrellati collocati negli uffici comunali e nelle scuole

Con l’attivazione della rete dei punti di raccolta permanenti dei piccoli Raee si completa il nuovo piano per differenziare i rifiuti in città entrato in vigore lo scorso 18 luglio. Agli utenti, che per disfarsi di un piccolo apparecchio elettrico ed elettronico prima erano costretti a recarsi ai centri comunali di raccolta Arechi e Fratte, Salerno Pulita ore offre un’ulteriore possibilità di conferimento, con una rete di ben sessanta punti.

Specifici bidoni carrellati sono stati collocati negli uffici comunali aperti al pubblico - e potranno essere utilizzati da tutti i residenti - e nelle scuole che hanno aderito all’iniziativa ma fruibili solo da studenti, docenti e personale interno.

"È possibile cercare il punto di raccolta più vicino sulle mappe di Junker app, oppure consultando l’elenco su https://www.salernopulita.it/punti-raccolta-raee/" fa sapere in una nota la società Salerno Pulita che continua: "E’ il caso di evidenziare che i piccoli Raae spesso finivano nel non differenziabile e questo era il principale motivo dell’apertura nottetempo delle buste da parte dei cosiddetti “cercatori di metallo”, fenomeno che Salerno Pulita sta contrastando anticipando a mezzanotte la raccolta del non differenziabile e ora con la raccolta specifica di questi piccoli apparecchi elettrici ed elettronici".