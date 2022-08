Lavori urgenti, sospensione idrica ad horas a Salerno: ecco dove Stop all'erogazione fino alle 13 di oggi: la nota del gruppo Salerno Sistemi

Nuovi interventi sulla rete idrica, la nota del gruppo Salerno Sistemi. La società comunica che, per eseguire un urgente ed indifferibile intervento riparativo in Via Salita San Giovanni (Cappelle Inferiori) ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere ad Horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di via S. Calenda compreso tra via De Fugaldo e via Paolo VI inclusa).

Il ripristino del regolare servizio idrico dovrebbe avvenire entro le ore 13 di oggi.

"Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata", scrivono da Salerno Sistemi.