Ex tribunale di Salerno, tavolo in Provincia:"Restituire immobile alla comunità" Incontro istituzionale tra Enti e Demanio:“Creare polo culturale e di alta formazione universitaria”

La nuova destinazione degli spazi dell’ex tribunale di Salerno al centro di un tavolo istituzionale tra Enti e Demanio avvenuto, questa mattina, a Palazzo Sant’Agostino. Una nuova vita per l'edificio che potrebbe ospitare una sede distaccata dell'Università e spazi per la cultura e la formazione. Per gli uffici amministrativi dell’agenzia del Demanio sono invece stati messi a disposizione da parte dell’amministrazione provinciale i locali dell’ex scuola Sdoa di Vietri sul Mare.

Per l’onorevole Piero De Luca, che dal primo momento si è interessato sulla nuova destinazione dei locali: “L’obiettivo è restituire l'immobile alla comunità salernitana”. L’incontro di oggi dà seguito ai lavori già avviati nei mesi scorsi.

“Stiamo portando avanti un lavoro complesso da mesi su questo tema- spiega De Luca- per individuare la soluzione più adatta per la valorizzazione degli spazi di questo immobile che ha notevole rilevanza storica, artistica e culturale per la città di Salerno. Un polo museale, un luogo di aggregazione giovanile, anche un centro di alta formazione professionale ed universitaria, per recuperare il legame tra l'ateneo e la city. Abbiamo fatto dei passi importanti avanti sul tema, ragionando in concreto con l'Agenzia del Demanio sulle possibili modalità di utilizzo e valorizzazione del bene. Era importante non interrompere l'iter avviato e dare continuità al percorso intrapreso, nell'interesse della nostra comunità e del nostro intero territorio".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Vincenzo Napoli: "L'obiettivo è garantire una destinazione che rispetti la storia e il valore di questi luoghi cospicui sul piano storico, architettonico e urbanistico. La nostra azione è volta a salvaguardare gli spazi dell'ex Tribunale, destinarli a finalità culturali elevate ed utili alla cittadinanza”.

Comune, Provincia, Regione e Demanio sono quindi al lavoro per trovare una soluzione che valorizzi la storica sede e per trovare un’intesa con l’Agenzia del Demanio.

“Vogliamo fare in modo che l’edificio abbia una destinazione consona con la storia della città. - spiega il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese - Non vogliamo che all’interno di una bellissima struttura vengano messi dei locali destinati solo a ufficio”. Proprio in questo senso, i locali dell’ex scuola Sdoa di Vietri sul Mare garantirebbero “spazi ampi e consoni”, sottolinea Strianese, per farne uffici amministrativi.

Non solo, anche la Regione Campania vuole essere parte attiva mettendo a disposizione qualche suo manufatto, laddove potesse essere utile, come dichiarato dall’assessore alle attività produttive Antonio Marchiello.

Parere favorevole al progetto anche dall’ordine degli avvocati, che punta alla realizzazione di un punto di riferimento per le professioni legali. L’ex tribunale, per il presidente dell’ordine Silverio Sica: “Racchiude spazi storici che rappresentano un momento di grande cultura di questa città. Lì è nata l’avvocatura libera salernitana e l’edificio conserva tutta la sua memoria e i suoi ricordi. Penso sia giusto creare un polo di alta formazione universitaria”.

