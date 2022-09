Manutenzione impianti termici, l'autodichiarazione scade il 15 settembre Sistemi Salerno ricorda la scadenza ai cittadini: dopo questa data partiranno le ispezioni

Sistemi Salerno - Servizi Utility srl ricorda che la campagna di autodichiarazione della manutenzione periodica e di controllo di efficienza energetica degli impianti termici per il biennio 2021/2022 terminerà il prossimo 15 settembre.

"A far data dal 26 settembre si procederà pertanto alle ispezioni degli impianti non autodichiarati - si legge in una nota della società -. Ai cittadini che non hanno ottemperato a tale obbligo di legge verrà inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data e della fascia oraria in cui un Ispettore, incaricato dalla nostra Società, provvederà alla verifica della corretta conduzione dell’impianto".

Nella lettera è indicata tutta la documentazione che dovrà essere esibita all’atto della visita e le modalità dell’ispezione.

"Si rammenta che l’onore per tale verifica è a carico degli utenti che non hanno provveduto all’autodichiarazione", conclude la nota di Sistemi Salerno.