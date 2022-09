Salerno, raccolta differenziata: un sacchetto per ogni libro consegnato Il calendario dell'iniziativa nei quartieri

Come preannunciato da Salerno Pulita la scorsa settimana, i cittadini salernitani avranno di nuovo l’opportunità di disfarsi dei libri che non servono più portandoli al gazebo itinerante di Salerno Pulita. E’ stato approntato, infatti, il programma dell’iniziativa di sensibilizzazione e grazie alla collaborazione con il Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), ai conferitori dei libri verranno consegnati sacchetti di carta da utilizzare per la raccolta differenziata della carta.

Per ogni libro l’utente riceverà un sacchetto fino ad un massimo di 52, cioè la quantità equivalente al conferimento settimanale per un intero anno. Gli utenti al gazebo dovranno esibire il codice fiscale. Raggiunto il totale di 52 buste sarà possibile continuare a conferire libri, anche in giorni e piazze diverse, ma non si riceveranno più le confezioni di buste di carta. Questo limite quantitativo è stato deciso per evitare alcune distorsioni verificatisi in precedenza con la distribuzione di ticket restaurant e per garantire la più ampia partecipazione di utenti.

L’iniziativa prenderà il via il 15 settembre e terminerà il 5 gennaio. Si terrà una volta a settimana, il giovedì, dalle ore 17 alle ore 20, tranne il 7 dicembre e il 5 gennaio che sarà effettuata di mercoledì.

Il primo lotto di libri, già selezionati, sarà consegnato prima dell’inizio dell’anno scolastico ai dirigenti degli istituti che hanno aderito all’iniziativa.

Di seguito il calendario dettagliato, che può essere consultato anche sul sito www.salernopulita.it oppure sulla pagina Facebook aziendale

Giovedì 15 settembre

Arbostella – Parco giochi

Giovedì 22 settembre

Santa Margherita – Via Solferino

Giovedì 29 settembre

Matierno – Viale della Repubblica (accanto alla chiesa)

Giovedì 6 ottobre

Mariconda – Viale vittime dell’alluvione (accanto alla chiesa)

Giovedì 13 ottobre

Torrione - P.zza Giancamillo Gloriosi

Giovedì 20 ottobre

Giovi – Poste via S. Nicola Giovi

Giovedì 27 ottobre

Carmine - P.zza San Francesco

Giovedì 3 novembre

Mercatello – Lungomare via Leucosia

Giovedì 10 novembre

Fratte – Villa Comunale

Giovedì 17 novembre

Pastena – P.zza Caduti di Brescia

Giovedì 24 novembre

Centro storico - Piazza Amendola

Giovedì 1 dicembre

Ogliara – Museo della creatività

Mercoledì 7 dicembre

Arbostella – Parco giochi

Giovedì 15 dicembre

Giovi – Poste via S. Nicola Giovi

Giovedì 22 dicembre

Mercatello – Lungomare via Leucosia

Giovedì 29 dicembre

Santa Margherita – Via Solferino

Mercoledì 5 gennaio

Carmine - P.zza San Francesco