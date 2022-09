Decoro a Salerno, nuovi interventi di manutenzione: strade ripulite da erbacce Avella: "E' importante garantire un monitoraggio continuo del quartiere e delle sue necessità"

Continuano gli interventi di pulizia a Salerno. Una nuova operazione di "bonifica" delle strade è stata monitorata dal consigliere comunale di Rino Avella. Anche in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico sono state rimosse dalle strade le erbe infestanti per restituire decoro e igiene a vie che saranno presto percorse ogni giorno anche dagli studenti.

In particolare, le attività di pulizia hanno interessato via Gelso, via Iannicelli, a seguire via Nicolodi, via Paolo Vocca, via Costanzella Calenda.

"E' importante garantire un monitoraggio continuo del quartiere e delle sue necessità", le parole del consigliere Avella.