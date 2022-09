Troppi incidenti, Napoli: "Tutor, più sensibilizzazione e misure restrittive" L'amministrazione di Salerno corre ai ripari: al vaglio soluzioni per evitare altre tragedie

La sicurezza stradale deve essere una priorità da affrontare per tutti gli Enti. Lo ha ribadito anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a margine di una conferemza stampa all'indomani del fatale schianto che è costato la vita al 18enne Emanuel Colonnese. In mattinata a Vietri l'ultimo saluto al giovane.

Un bilancio nero quello estivo per la provincia di Salerno: troppe le giovani vite spezzate da incidenti mortali. Il primo cittadino ha fatto sapere che sono al vaglio una serie di iniziative per mitigare il più possibile il numero di incidenti, in partocolare tutor, sensibilizzazione e misure restrittive.

“Insieme all’assessore Tringali stiamo verificando una serie di dispositivi che possano mitigare questa tragedia costante, vedremo quali e dove. Ma bisogna che i nostri concittadini, soprattutto i più giovani, abbiano un atteggiamento prudente e rispettoso della loro vita, oltre che di quella degli altri. Faremo una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, vedremo come predisporre le cose affinché oltre alla necessaria e forse indispensabile repressione, si parta invece da un convincimento personale e intimo di ciascuno”, le parole del sindaco Napoli.

Il richiamo è anche all’incidente avvenuto alcune settimane fa sul lungomare cittadino, che è costato la vita a una turista che stava attraversando la strada: “Stiamo allestendo un tutor per la verifica della velocità, ma anche questo, se non supportato da un atteggiamento intimo delle persone, credo sia solo un palliativo", conclue la fascia tricolore.