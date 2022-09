Campionati nazionali giovanili di vela: il bilancio della manifestazione I numeri del primo campionato nazionale giovanile di Vela a Salerno

Domenica si sono conclusi i campionati giovanili nazionali di Vela con la premiazione dei giovani atleti che si sono portati sui gradini più alti del podio. Una festa di sport e per la città intera, che ha accolto, alla fine di questa sette giorni di regate, ben 2.000 persone tra atleti (e parenti al seguito), staff tecnici e guidici di gara. La manifestazione si era aperta con una grande cerimonia di apertura in Piazza della Libertà, che aveva visto l'entrata trionfale delle delegazioni delle XV zone in cui si suddivide la Federazione Italiana Vela.

In alcune giornate, causa maltempo, le regate sono state annullate, inclusa quella di chiusura. Nonostante questo, il feedback generale è decisamente positivo, sia da parte degli organizzatori che dell'Amministrazione Comunale. Raggiante il presidente della V Zona della FIV, Francesco Lo Schiavo, che parla di "Un altro grande evento che arricchisce il patrimonio organizzativo della vela campana, passando da Napoli 2014 a Salerno 2022 . La Coppa Primavela ed i Campionati italiani in singolo hanno cambiato location ma non la determinazione e le capacità dei circoli organizzatori."

L'assessore al Turismo ed alle attività produttive Alessandro Ferrara ha affermato che "Salerno ha dato una grande prova organizzativa. Siamo a disposizione del presidente Ettorre per organizzare un campionato del mondo nelle nostre acque". Seguendo la scia (per rimanere in tema) delle parole dell'assessore al Turismo, dai circoli organizzatori si esprime l'invito a venire a Salerno anche d'inverno "per le Luci d'Artista, perché questa città va vissuta tutto l'anno. Poi, la proposta di lanciare l'hashtag #Salernotuttolanno", come parola chiave per la destagionalizzazione del turismo cittadino.

I Risultati. Come riportato dal comitato organizzatore, Nella categoria Techno 293 domina la Stamura Ancona che vince in tre categorie su quattro con Mario Biondi (U13M), Elisa Bruno (U13F), Marisa Medea Falcioni (U15F) e si piazza alle spalle di Pierluigi Caproni (Windsurfing Cacliari U15M) nella quarta categoria premiata. Gli iQFOil nel segno di Torbole i cui atleti dominano l'Under 17 con Mattia Soncella e Anna Polettini. Nell'Under 19 successi di Alan Federico Pillon (Windsurfing Cagliari) e Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village). Nell'Optimist titoli a Tomaso Maria Picotti (Peschiera) e Gaia Zinali (Antignano). Infine l'Ilca con Emma Mattivi e Mattia Cesana, entrambi portacolori del Fraglia vela Riva che hanno dominato l'Under 19 mentre l'Under 16 è andato a Nicolò Cassitta (Yacht Club Olbia) e Clara Lorenzi (Bardolino).