Salerno, a via il progetto "Una rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini" Obiettivo la protezione e la conservazione delle risorse biologiche

Questa mattina, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, insieme agli assessori all'Ambiente Massimiliano Natella e al Turismo Alessandro Ferrara, ha firmato un accordo di collaborazione nell’ambito del Progetto denominato “Una rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini” approvato dalla Regione Campania a valere sul Bando di attuazione delle Misure 1.26, 1.40 e 5.68 approvato con il D.D. n. 167 del 06/08/2020.

Obiettivo strategico del Progetto è rappresentato dalla sperimentazione e individuazione di una procedura tecnico-organizzativa ed amministrativa tesa alla definizione e, eventualmente, allo sviluppo di alcune filiere per il trattamento dei rifiuti marini (in tale ambito, saranno prioritariamente considerate le reti da pesca e le bottiglie in PET) al fine di favorire la protezione e la conservazione delle risorse biologiche marine in modo stabile, duraturo ed organizzato.

Il partenariato è costituito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- IRISS), in qualità di capofila, e dalle seguenti organizzazioni dei pescatori: UNCI -Federazione Regionale della Campania, Federpesca - Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, Confcooperative - FedAgriPesca Campania, AGCI Regione Campania, LEGACOOP Agroalimentare, Coldiretti – Impresa Pesca, Associazione AICS C. P. Napoli, Assoutenti Campania APS e Associazione di volontariato Hippocampus. Per la realizzazione di specifiche attività del progetto sono stati coinvolti altri due Istituti del CNR e, segnatamente: Istituto di Scienze dell'Alimentazione (ISA) e l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB).

Il responsabile scientifico e coordinatore del progetto è la Dott.ssa Marcella De Martino, Primo Ricercatore del CNR attualmente attestata presso l’IRISS.