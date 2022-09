Test medicina 2022, all'Unisa la carica del 1800 candidati per 186 posti Lo scorso anno, a svolgere la prova, furono 1560 ragazzi

Cento minuti e 60 domande, ognuno con cinque opzioni di risposta di cui solo una sarà corretta. Tra gli oltre 60mila ragazzi, a livello nazionale, che oggi hanno svoilto la prova d'ingresso per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria, c'erano anche i 1732 candidati all'Università di Salerno.

Inizialmente, si erano iscritti 1825 candidati. Sono 156 i posti stabiliti dal Miur per il dipartimento «Scuola Medica Salernitana» Unisa/DIPMED e 30 per Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2022/23. Lo scorso anno, a svolgere la prova, furono 1560 ragazzi. Si conferma quindi un trend positivo che sottolinea come Medicina sia una delle facoltà più gettonate dagli studenti.

Un giorno sempre tanto atteso dagli studenti che per mesi si preparano a questo importante passo per il loro futuro. Per accogliere tutti i candidati sono state impiegate 38 aule e oltre 800 unità di personale di Ateneo sono state presenti a supporto delle operazioni.

"Stiamo lavorando a questa giornata da un po' di tempo: da mesi c'è un gruppo di lavoro composto da docenti, personale tecnico e amministrativo e dalle stesse associazioni studentesche. Tutto ciò per farvi sentire tranquilli e per farvi capire che questo è il primo modo per accogliervi, il modo della serietà. Vi posso assicurare che quando voi entrerete in Ateneo sarete seguiti con la stessa cura. Per di più sarete medici: chi più di voi sa quanto è importante questo percorso, quanta passione e dedizione ci voglia. Ora staccate la spina delle emozioni e date del vostro meglio. UNISA vi aspetta". Le parole di saluto del Rettore Loia alla giovane platea di candidati al Test Medicina 2022.

Già a partire dal 14 settembre sarà possibile consultare i punteggi, in versione anonima, sul sito www.universitaly.it. Le prove singole saranno visionabili a partire dal 23 settembre. Per la graduatoria unica nazionale nominativa bisognerà invece aspettare il 29 settembre. All’interno della graduatoria ci sono tre diverse posizioni: posti assegnati, posti prenotati e posti in attesa. Il primo scorrimento è previsto per il prossimo 7 ottobre.

I posti disponibili quest’anno, a livello nazionale, sono 14.740, 720 in più rispetto al 2021.