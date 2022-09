Il sindaco Napoli contro chi sporca la città e il sospetto sui "sabotatori" Nell'ultima settimana, il primo cittadino ha segnalato incivili e inquinatori

Da quando le attività di manutenzione e pulizia sono riprese a regime, il Sindaco Vincenzo Napoli aggiorna giornalmente i cittadini tramite dei post su Facebook. Ogni giorno una zona diversa, per riaffermare che, passo dopo passo, si sta tornando alla normalità. Nell'ultima settimana, però, otlre a segnalare l'avanzamento dei lavori in materia, il primo cittadino pone l'accento su chi sporca dopo gli interventi di pulizia.

Il 2 settembre il Sindaco segnalava, riguardo un intervento di pulizia presso il Parco del Mercatello, che "La serra era stata appena pulita, pochi minuti e qualche incivile ha lasciato traccia del suo passaggio costringendo l'operatore ad un nuovo passaggio con conseguente perdita di tempo ed altro lavoro." Sulla falsariga di quel post, il Sindaco Napoli scrive il giorno successivo (3 settembre) che il Parcheggio della Baia lato mare "Al mattino era stato pulito alla perfezione; poche ore dopo era stato ridotto a discarica da incivili. Questi comportamenti illegali aggravano il lavoro, deturpano la città, offendono i cittadini onesti e corretti." L'ultimo, quest'oggi 7 settembre, che sembra muovere una accusa - nemmeno tanto velata - ai detrattori dell'Amministrazione comunale. "Piazzetta perfettamente pulita e, poche ore dopo, lo scempio. Persino una bottiglia di birra abbandonata a sfregio su di un'altalena. È "solo" incivile cafonaggine o un tentativo sistematico di sabotare lo sforzo che stiamo facendo per superare le criticità?"

La comunicazione del Sindaco - e di chi lavora su di essa - sembra così volgere lo sguardo anche (se non soprattutto) alla mancanza di civismo e potrebbe ricordare, in parte, il registro comunicativo dell'allora Sindaco Vincenzo De Luca per chi non conferiva adeguatamente i rifiuti. Proprio sul tema rifiuti e differenziata, il Sindaco Napoli scriveva sulla sua pagina Facebook che si sta lavorando, di concerto con la Polizia Municipale, per risalire ai trasgressori che portano i loro sacchi in microdiscariche sparse sul territorio comunale.