Rientro a scuola a Salerno tra caro energia e rincari: a rischio servizio mensa Il calo della natalità penalizza soprattutto i rioni Collinari: accorpati diversi istituti

Salerno si prepara al rientro a scuola, ma sono diverse le incognite che si prospettano. Prima fra tutte quella legata al caro energia e rincari.

"Ci stiamo preparando e stiamo venendo incontro a tutte le necessità che si creano all’ultimo momento - ha sottolineato Gaetana Falcone, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno - Quest’anno abbiamo una nuova problematica legata all’energia, ma come sempre riusciremo a venirne fuori. Naturalmente aspettiamo le indicazioni ministeriali e su quelle ci regoleremo in pieno accordo".

I rincari infatti non risparmiano il mondo della scuola e mettono a rischio anche il servizio mensa. "Purtroppo sono all’ordine del giorno e questo periodo è particolarmente difficile. Noi siamo in dirittura d’arrivo per un nuovo capitolato, con una gara europea. Speriamo di riuscire a mantenere i prezzi, non dico dell’anno scorso, ma con solo il minimo di previsione di aumenti”, ha spiegato l’assessore.

E tra le problematiche riscontrate vi è anche il calo della natalità, che penalizza soprattutto i rioni Collinari, dove sono stati accorpati diversi istituti. “Lì abbiamo proceduto con un accoppiamento di due plessi: tutti i ragazzi sono spostati a Giovi Casa Polla in attesa di realizzare dei lavori che possano rendere più agibile la scuola di Giovi Piegolelle. Per tutte le alte scuole vanno avanti i lavori di ristrutturazione", le parole dell'assessore alla pubblica istruzione.