Al "Giovanni XXIII" la cerimonia di inizio anno scolastico con l'alzabandiera L'istituto tecnico nautico di Salerno si prepara al rientro tra i banchi

Un nuovo anno scolastico e una tradizione che si rinnova. Il rientro tra i banchi è ormai dietro l'angolo e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” di Salerno si prepara alla cerimonia dell’alzabandiera.

Un nuovo inizio e un inizio nuovo per l’Istituto che inaugura quest’anno scolastico sempre più proiettato nel futuro, con nuove proposte formative, nuove attività, nuovi spazi immersivi multiesperienziali e nuove entusiasmanti occasioni di apprendimento.

Certe cose, però, non cambiano. Come il tradizionale saluto alla bandiera, nella cerimonia che avrà luogo lunedì 12 settembre alle 8.30 e che vedrà la partecipazione del Capitano di Fregata Antonio Gallo, in rappresentanza del Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, e la benedizione di don Roberto Faccenda, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e referente per il Servizio per la Pastorale Scolastica.

Al fischio e agli ordini del nostromo invocatore, il drappello degli studenti schierati in uniforme bianca renderà omaggio al tricolore, issato sull’asta dell’istituto e accompagnato dal canto dell’inno nazionale, a significare l’inizio delle attività didattiche e formative, secondo la prassi perpetuata a bordo delle navi.

Nel corso della cerimonia, saranno consegnate due borse di studio a due studenti meritevoli, diplomati nell’anno scolastico 2020-2021 con il massimo dei voti, offerte dalla FonMed (Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo del Mediterraneo) in memoria del professore Alfonso d’Antonio, cui è dedicata anche l’aula magna/biblioteca della scuola.

Al termine della cerimonia, ragazzi e ragazze faranno il loro ingresso nelle aule per affrontare con disciplina, passione e volontà le nuove sfide del loro percorso umano, formativo e scolastico, in un anno che si preannuncia ricco di novità e opportunità.