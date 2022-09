Salerno, da lunedì 19 settembre riaprono le mense scolastiche Previsto un leggero aumento dei costi che va di pari passo con gli aumenti delle materie prime

Il comune di Salerno ha anticipato l'apertura delle mense di tutti gli istituti comprensivi, scuole dell'infanzia, primaria, medie e materne comunali. Ripartirà già al prossimo lunedì 19 settembre il Servizio Ristorazione Scolastica per l’anno 2022/2023 in tutti gli istituti comunali e statali della città. Ad annunciarlo l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone.

"Un servizio per venire incontro ai bisogni lavorativi delle famiglie", ha sottolineato l'assessore Falcone. Previsto anche un leggero aumento dei costi, come era già stato anticipato dei giorni precedenti. Rincari dovuti soprattutto all'aumento delle materie prime.

Soddisfazione è stata espressa dalla consigliere comunale Claudia Pecoraro: "I genitori che scelgono di iscrivere i propri figli e le proprie figlie in sezioni a tempo prolungato nella Scuola, hanno esigenze lavorative e specifiche che devono trovare sostegno politico. Per questa ragione, fin da inizio mandato, mi sono data tra gli obiettivi quello di lavorare al miglioramento del servizio mensa scolastica, per tempi, qualità e prestazioni, partendo proprio dall’avvio del servizio congiuntamente all’apertura dell’anno scolastico".

"Le sollecitazioni e proposte avanzate sono state accolte dall’Assessora Gaetana Falcone, con la quale si è portato avanti un lavoro di mesi che oggi ha dato i suoi primi risultati, dimostrando che quando la politica di occupa dei bisogni veri della cittadinanza, non esistono “parti” o barriere che non possono essere superate. Come Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, consapevoli del grande lavoro che ancora deve essere fatto, ma auspicando, sulla scorta di questa esperienza, che la politica torni ad essere esattamente ciò per cui essa nasce: servizio per la comunità", le parole della consigliera.