Inaugurazione anno scolastico con il sindaco Napoli e gli assessori Salerno: lunedì doppio appuntamento alla Monterisi e all'asilo nido comunale

L'anno scolastico in Campania si apre ufficialmente il 13 settembre e, in previsione, il Sindaco Vincenzo Napoli farà tappa in due istituti per fare un punto della situazione. Come riportato nel comunicato stampa del Comune di Salerno, "Lunedì 12 settembre alle ore 8.15 il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone parteciperanno all'inaugurazione del nuovo anno scolastico 2022-23 all'Istituto comprensivo Monterisi (via Vincenzo Loria) dove incontreranno dirigente, corpo docente e personale non scolastico. A seguire, alle ore 8.45 il sindaco di Salerno e l'assessore alle Politiche Sociali, Paola de Roberto saranno presenti all''Asilo nido comunale Teresa Buonacore in Piazza Pio XII (Pastena)."

Come già riportato in un articolo precedente, il calendario per l'anno scolastico 2022/2023 in Campania inizia il 13 settembre e termina il 10 giugno, per un totale di 203/204 giorni effettivi di lezione.

Negli ultimi giorni, correlato al tema che domina il dibattito pubblico (caro bollette e inflazione), si è parlato delle possibili soluzioni per risparmiare sulle fatture del gas negli edifici pubblici. Per gli ambienti scolastici, la temperatura dovrebbe mantenersi tra i 17 e i 21 gradi e, per quest'anno, gli impianti di riscaldamento dovrebbero essere disattivati quindici giorni prima del solito.