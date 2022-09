Il 17 settembre il #Cambiagesto di "Voglio un mondo pulito" e Retake Per il World Clean Up Day (17 settembre) l'evento a Salerno

Il 17 settembre, partendo da piazza Vittorio Veneto, si terrà una lodevole iniziativa portata avanti da Retake Salerno e dall'associazione Voglio un mondo pulito. Gli attivisti porteranno il #Cambiagesto nel centro cittadino consegnando ai passanti fumatori dei raccoglicicche e con l'obiettivo di condividere il momento con altre realtà locali presenti. L'iniziativa prevede, inoltre, la raccolta di cicche tirate incautamente dai fumatori. La data scelta coincide con il Word Clean Up Day.

Per l'occasione, parliamo anche con Francesco Ronca, presidente dell'associazione Voglio un Mondo Pulito. Francesco ricorda che "l'associazione è nata nel 2019 e nel tempo si è evoluta con l'inserimento di tante persone. Possiamo dire che dal 2019 ad oggi hanno collaborato, in maniera totalmente volontaria, all'incirca 1.300 persone. Ovviamente, è una associazione totalmente apartitica e che è composta solo da ragazze e ragazzi che amano la propria città e l'ambiente." Interpellato sulle finalità dell'associazione e il modo di operare, Ronca parla di un "attivismo attivo". Per Ronca significa che "non andiamo semplicemente a documentare, per esempio non andiamo a dire guardate, qui c'è la spiaggia sporca", ma agiamo direttamente. Ci sporchiamo le mani. Quindi tendiamo a parlare con i fatti."