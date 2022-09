Rientro a scuola, Strianese: "Un piano da 20milioni per potenziare gli istituti" SI torna tra i banchi tra incognite e rincari. Le parole del presidente della Provincia di Salerno

Tra disagi e ostacoli, riparte la scuola in Campania. Nel Salernitano, la Provincia ha pronto un piano di 20 milioni per superare le criticità e potenziare gli istituti.

“Siamo pronti. - assicura il presidente della provincia Michele Strianese - Proprio in queste ultime settimane abbiamo speso circa 700mila euro per interventi di messa in sicurezza e messa a norma". Diversi i lavori e le attività di manutenzione messe in campo, sia degli spazi interni che di quelli esterni. Quest’anno, infatti, sono stati stanziati circa 100mila euro per la pulizia dei giardini scolastici.

“Stiamo completando la progettazione esecutiva di interventi su circa 50 istituti scolastici della Provincia, per un importo di 20 milioni di euro. Si tratta del primo finanziamento che abbiamo avuto dal Ministero, che poi è passato sotto il PNRR. Si tratta di fondi che orienteremo su circa 50 istituti scolastici, dedicando più o meno 400mila euro per istituto. In programma c'è la messa in sicurezza degli spazi, norme antincendio, la messa in sicurezza di palestre, impianti sportivi e non solo. Stiamo progettando le attività secondo le priorità che ci hanno indicato anche i dirigenti scolastici”, ha sottolineato il presidente della Provincia.

Tra le incognite che pesano sul nuovo anno, anche il caro energia.

“Ci sono già delle direttive ministeriali che i dirigenti dovranno attuare. Noi come Provincia abbiamo stanziato dei fondi più all’interno del bilancio per sopperire a questi aumenti di costi. Abbiamo stimato come aumento, sia per gas che per energie elettriche, circa 2 milioni e mezzo di euro. Abbiamo messo 1 milione e mezzo dal bilancio provinciale, e 1 milione ci è stato dato, per adesso, dal governo. Speriamo sia sufficiente e che non debba essere necessario tagliare altri servizi dai bilanci comunali per potere far fronte a questi incrementi di costo”, ha concluso Strianese.