La tradizione che si rinnova: torna la festa della Madonna del Monte Stella Questa mattina il pellegrinaggio: presenti anche l'assessore Natella ed il sindaco di Pellezzano

La tradizione che si rinnova, all'insegna di quel mai sopito amore per la Madonna della Stella. Stamattina sul Montestella, presso il Santuario della Madonna della Stella, situato in località Monte Stella e appartenente alla Parrocchia di Santa Maria e San Nicola di Ogliara di Salerno, si è rinnovato il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli provenienti dai Rioni Collinari e dalla Valle dell’Irno. Presenti all'appuntamento con la fede anche Massimiliano Natella, assessore Politiche Ambientali del comune di Salerno e Francesco Morra, sindaco di Pellezzano.

"Una giornata di pellegrinaggio e preghiera - ha scritto Morra via social - Una ricorrenza molto sentita, i fedeli come ogni anno, si radunano in preghiera per manifestare la loro devozione nei confronti della Madonna. E' stato un intenso momento di fede, vissuto con grande spirito di partecipazione e solidarietà, che coinvolge numerosi fedeli e pellegrini provenienti sia dalla città di Salerno che dall'intera Valle dell'Irno".

Anche l'assessore Natella ha voluto rivolgere i suoi auguri alla comunità di Ogliara.