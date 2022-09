Prima campanella, ricomincia la scuola: gli auguri dei sindaci del Salernitano Dalla Costiera Amalfitana all'Agro Nocerino: "Siate affamati di sapere"

Riparte la scuola in Campania. Se da una parte diversi istituti del Cilento hanno deciso di posticipare il rientro tra i banchi alla prossima settimana, complici le temperature ancora elevate e il gran numero di turisti presenti nelle località di mare, tanti altri hanno scelto di anticipare di 24 ore la ripresa delle lezioni, fissata per domani, martedì 13 settembre, in Campania.

La prima campanella è suonata oggi per tanti alunni della provincia di Salerno. Da ogni comune arriva l'augurio da parte dei sindaci e amministratori.

Parola d'ordine collaborazione per il consigliere delegato alla pubblica amministrazione di Minori, Viviana Bottone: "C ari bambini/ragazzi, O ggi inizia il vostro nuovo anno scolastico! L e cose che vorremmo dirvi in realtà sono tante, L e cose in cui vorremmo coinvolgervi, ancor di più. A volte, dovete sapere, dietro qualcosa di così semplice si nasconde un mondo molto complesso. B isogna saperlo, bisogna viverlo per capirlo! O ggi, dietro quel percorso che andrete a cominciare, c'è un lavoro immenso fatto da persone instancabili. R iuscire a far sì che la vostra esperienza scolastica, anno dopo anno, vada come deve, necessita di tante piccole e diverse realtà. A lcune però le conoscete bene. Sono rappresentante dal sorriso dei vostri insegnanti. Altre dalla presenza di chi vi accudisce nei corridoi. Z ii, queste figure, che ruotano intorno a voi sempre. Ma sono tante le persone che rendono il vostro anno possibile. I nostri responsabili del servizio, le responsabili della mensa, quelle della segreteria. O ltre alla Preside, al nostro Sindaco, a me ed ai vostri genitori. N essuna di tutte queste figure potrebbe esistere senza le altre, sappiatelo! E sistere sì, collaborare e crescere insieme per permettere a voi, poi , di farlo nel modo giusto.

Buon anno scolastico perciò a tutti voi, a tutti Noi!".

Anche dall'Agro Nocerino arrivano messaggi per l'inizio del nuovo anno scolasico. Il sindaco di Pagani Lello De Prisco e

l'assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco hanno scritto: "La Campanella è appena suonata e già sentiamo i vostri cuori che battono per l'eccitazione di un nuovo anno scolastico da affrontare. Agli alunni siate coraggiosi, siate sempre gentili con i compagni, siate curiosi e sempre desiderosi di imparare, consapevoli che state costruendo la vostra persona e il vostro futuro. Agli insegnanti siate Sole per le chiome di questi studenti in crescita, acqua per le loro radici. Ai dirigenti già insediati e appena arrivati, siate sempre lungimiranti e accoglienti, avanguardisti e rigorosi, come avete dimostrato di essere con grande orgoglio di tutta la città per le nostro scuole. Noi dalla nostra parte saremo, senza dubbio, presenti, sempre attenti, in ascolto delle vostre esigenze". In città sono anche attesi grandi risultati per l'edilizia scolastica, con una nuova scuola dell'infanzia da costruire con l'ottenimento di un finanziamento di 2 milioni di euro. Attesa anche la posa della prima pietra per la partenza dei lavori all'istituto Manzoni con la gara d'appalto che si chiuderà prossima settimana.

"La campana suona l'inizio di un nuovo anno scolastico, un nuovo anno finalmente libero dall’incertezza, dalle quarantene, dall’isolamento e dalla didattica a distanza. - scrive il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - È il momento di riprendere le vecchie abitudini e apprezzarle dopo che ci sono state tolte, ritrovando fiducia nel futuro e nuove, forti, consapevolezze sull’importanza della scuola nella vita di ogni individuo. La cultura, l'istruzione e la formazione, in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo, sono e devono essere il motore trainante di atteggiamenti virtuosi e preziosi per il futuro dei nostri territori.

Ed è proprio a tutto l’ambiente scolastico, dagli studenti ai Dirigenti, dai docenti al personale non docente, che insieme all’Assessore alle Politiche Scolastiche Giusy D’Antuono auguriamo un anno scolastico ricco di obiettivi e pieno di altrettanti traguardi. Quindi ragazzi, siate affamati di sapere, e aiutateci a costruire la coscienza futura di questo paese. Abbiamo bisogno di voi!In bocca al lupo a tutti".

Anche da Montecorvino Rovella il sindaco Martino D'Onofrio ha dedicato qualche riga agli studenti: "Un augurio speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze che si apprestano a vivere questo nuovo anno scolastico all'insegna della normalità ritrovata. Assaporate il piacere e la gioia di vivere queste emozioni con l'entusiasmo e la grinta necessari per affrontare le sfide che troverete sul vostro cammino. I ricordi di questi anni, da vivere con intensità e responsabilità, saranno parte della vostra storia. L'istruzione rappresenta la chiave per salvare il mondo, un lasciapassare per la libertà e la pace".