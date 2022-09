Salerno, funziona il nuovo piano di raccolta: raggiunto il 74% di differenziata Ottimo risultato nel mese di agosto. Consegnati i libri raccolti nelle scorse settimane alle scuole

Funziona il nuovo piano della raccolta differenziata a Salerno. La città registra, nel mese di agosto, un risultato storico con il 74% della raccolta. Un risultato importante, come sottolineato da Vincenzo Bennet alla guida di Salerno Pulita, che però: "Non ci deve, però, far abbassare la guardia sui controlli ed anche sulle iniziative di sensibilizzazione che, negli ultimi mesi, abbiamo portato avanti. Sappiamo che sarà difficile mantere questo risultato, ma siamo fiduciosi che cittadini e imprese abbiamo capito questo nuovo piano. Necessaria è la collaborazione: Salerno è la nostra casa".

Questa mattina, al Comune di Salerno, insieme al Sindaco ed all'Assessore all'ambiente, sono stati consegnati alle scuole i libri raccolti, nelle scorse settimane, con il progetto di Salerno Pulita che ha coinvolto tutti i cittadini salernitani.

"Una raccolta che è servita a "salvare" dalla cartiere libri di una certa importanza. Abbiamo fatto una selezione dei manuali raccolti consegnando quelli pià importanti alle scuole che hanno aderito al progetto, per le loro biblioteche. L'iniziativa ripartirà il 15 settembre, verrà svolta tutti i giovedì. Non saranno più consegnati i buoni spesa, ma sacchetti per la carta per la raccolta della carta", ha spiegato Bennet.

Si tratta di iniziative di sensibilizzazione mirate al raggiungimento dell'obiettivo principale: raggiungere e mantenere un'alta percentuale di raccolta differenziata così da diminuire la Tari.