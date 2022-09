Sospensione idrica a Via Settimio Mobilio il 15 settembre: le strade interessate Salerno Sistemi annuncia un intervento di riparazione sulla rete

Continuano i lavori di Salerno Sistemi sulla rete idrica, che quest'anno ha visto un certo numero di interruzioni durante l'anno. Ricordiamo che come succede di norma alla fine degli interventi di riparazione, i primi flussi idrici alla riapertura dei rubinetti potrebbero presentare delle impurità. Salerno Sistemi assicura che basterà far scorrere l'acqua torbida e che non ci sono problemi riguardante la qualità della stessa, che sarà perfettamente potabile.

Si apprende dalla nota della stessa Salerno Sistemi che al fine di eseguire intervento riparativo in Via Settimio Mobilio angolo Via D. Traiani si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di Giovedì 15 settembre 2022, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Silvio Baratta, i civici di numerazione dispari nel tratto compreso tra Via Cacciatori dell’Irno e Via Gelsi Rossi,

- Via Donato Trani

- Via Cacciatori dell’ Irno dal civico n°1 al civico n°19

- Via Gelsi Rossi

- Via Prospero Caravita

- Via Angelo Lerro