Processo Crescent, la Cassazione chiude la partita: "Ricorsi inammissibili" L'avvocato di De Luca: dopo quasi dieci anni, riconosciuta la correttezza del suo operato

Dopo anni di lotte, si chiude il braccio di ferro giudiziario sul Crescent di Salerno. La Cassazione (terza sezione, presidente Ramacci) ha infatti respinto - dichiarandoli inammissibili - i ricorsi presentati dalla Procura generale e dalle parti civili.

Confermata dunque la sentenza della Corte d'Appello, che aveva ribadito la "legittimità" del procedimento adottato dall'ex sindaco Vincenzo De Luca, da amministratori, tecnici e funzionari imputati nel procedimento giudiziario.

La Procura generale di Salerno aveva sottolineato "l'interesse concreto" nell'impugnare l'assoluzione in Corte d'Appello. Per i magistrati il Crescent - simbolo della trasformazione urbanistica dell'area di Santa Teresa - andava anche confiscato, in quanto frutto di una lottizzazione abusiva.

"Con la sentenza della Cassazione - le parole dell'avvocato del governatore Vincenzo De Luca, Andrea Castaldo - si chiude definitivamente una vicenda durata quasi dieci anni, durante i quali è stato minuziosamente scandagliato ogni aspetto della vicenda Crescent. La piena legittimità dell'operato dei pubblici amministratori, nello specifico dell'allora sindaco De Luca e della giunta, era stata già riconosciuta in Tribunale all'esito di una lunga e approfondita istruttoria e confermata dalla Corte d'Appello salernitana con l'assoluzione di tutti gli imputati. La pubblica accusa ha insistito nell'impugnare le decisioni dei giudici, nonostante la chiara assenza di vizi o difetti della motivazione", le considerazioni del legale riportate dall'Ansa.