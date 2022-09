Messa dello sportivo al Duomo di Salerno: presente anche la Salernitana Al termine della celebrazione sono dati donati attrezzature sportive per i bambini più bisognosi

Ieri sera, nell’ambito delle celebrazioni in onore del Patrono San Matteo, l’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi ha presieduto in Cattedrale a Salerno la Santa Messa dello sportivo. Torna la celebrazione dopo due anni di stop.

Presenti tantissime delegazioni sportive del territorio, anche la U.S. Salernitana 1919 non è venuta meno all’appuntamento.

Nell’omelia, l’Arcivescovo ha evidenziato che sport e fede si devono riunire, costantemente, intorno a valori e principi che devono diventare il bagaglio indispensabile di ogni individuo. L’impegno, il sacrificio, la tenacia che lo sport esige e insegna, dev’essere volto a sconfiggere l’apatia, affinché la vita di ognuno possa essere considerata una partita unica ed irripetibile.

La Dott.ssa Paola Berardino, Delegata CONI Salerno, nel salutare e ringraziare l’Arcivescovo per la bella iniziativa ha sottolineato come lo sport concorre alla formazione umana totale di ogni individuo. Al termine della celebrazione sono dati donati attrezzature sportive per i bambini e le bambine più bisognosi.