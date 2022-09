Il maltempo ferma già le lezioni: scuole chiuse in alcuni comuni del Salernitano La decisione dei sindaci dopo dell'allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile regionale

Neanche il tempo di ripartire e domani già di nuovo scuole chiuse. Il maltempo fa sentire il suo peso ed in provincia di Salerno, a seguito dell'allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile regionale, diversi sindaci hanno firmato le ordinanze con le quali sospendono per la giornata di domani, venerdì 16 settembre, le attività didattiche negli istituti del territorio.

E’ il caso di Cava de’ Tirreni, dove la decisione del primo cittadino Vincenzo Servalli è arrivata dopo aver riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale). Analoga la situazione a Scafati dove la fascia tricolore Cristoforo Salvati “con grande rammarico” ha disposto con apposita ordinanza, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della villa comunale, del cimitero e di tutte le strutture sportive comunali. Una decisione presa “per garantire la pubblica incolumità - spiega - invito dunque tutti i miei concittadini a prestare la massima prudenza e ad uscire da casa solo se strettamente necessario”.

Rimarranno chiuse anche le scuole ed il cimitero di Sarno. Nel provvedimento firmato dal sindaco Giuseppe Canfora è fatto anche divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche con presenza di alberi, e di transitare sulle strade montane e pedemontane, “fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle predette attività”.

Non è escluso che, nel corso delle prossime ore, anche altri comuni decidano di adottare analoghi provvedimenti.