Salerno si prepara a San Matteo: ok dalla Prefettura ai fuochi d'artificio I giochi pirotecnici concluderanno i festeggiamenti in onore del santo patrono: ecco il piano

La festa in onore di San Matteo torna, dopo il Covid, in grande stile. C'è l'ok dalla prefettura di Salerno ai fuochi d'artificio. I giochi pirotecnici, che da sempre attirano tantissimi cittadini e che concludono i festeggiamenti in onore del santo patrono della città, sono stati ufficilamente autorizzati.

Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Napoli a seguito di una riunione avvenuta nella tarda mattinata di oggi, in Prefettura, per mettere a punto gli ultimi dettagli della pianificazione per i festeggiamenti in programma per il prossimo 21 settembre.

Si tratta di uno degli eventi più importanti e “sentiti” dalla comunità salernitana, soprattutto quest’anno in cui finalmente, dopo il periodo della pandemia da Covid-19, le celebrazioni potranno riprendere nelle consuete modalità, con il Solenne Pontificale e la tradizionale processione per le vie cittadine.

All’incontro, che fa seguito alla riunione preliminare della settimana scorsa, hanno preso parte, oltre all’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Salerno - Campagna - Acerno e al Parroco della “Basilica Cattedrale SS. Matteo e Gregorio”, il Sindaco della città di Salerno, con l’Assessore alla Sicurezza e il Comandante della Polizia Municipale, il Questore, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nella stessa mattinata si è riunita, inoltre, la Commissione tecnica per le sostanze esplodenti, che ha espresso parere favorevole, in merito allo sparo dei tradizionali fuochi d’artificio al Porto Turistico Masuccio Salernitano, con inizio a mezzanotte. Grande attenzione sarà riservata anche allo sparo estemporaneo di botti, che solitamente accompagna il passaggio della processione, per scongiurare possibili rischi per l’incolumità delle persone. Gli aspetti tecnico-operativi saranno definiti domattina, nel corso del tavolo tecnico in Questura.

"Risolto dunque il problema dei fuochi d'artificio che verranno regolarmente svolti dalla ditta che aveva già proposto le sue iniziative. Si ringrazia anche l’Associazione San Matteo primo soggetto no profit a sollecitare il comune affinché i fuochi si potessero fare”, spiega il primo cittadino.

Un momento molto atteso dai tantissimi salernitani e non che dopo le restrizioni per la pandemia, si preparano a riabbracciare per le strade della città il loro il santo patrono.

"Tutto dovrà funzionare in maniera perfetta, su questo stiamo lavorando", la chiosa della fascia tricolore.

In particolare, nel corso della riunione, è stato approfonditamente esaminato l’articolato piano per la safety e la security predisposto dalla Curia con il supporto del comune, con l’indicazione del percorso della processione, dei punti per la “sosta” della statua del Santo, dei presidi sanitari, del numero degli addetti alla sicurezza necessari e di tutti gli elementi utili al fine di predisporre adeguati servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Un focus particolare è stato dedicato alla principale novità di quest’anno: la “Preghiera ai marinai” si terrà infatti in Piazza della Libertà, alla quale la statua di San Matteo, accompagnata dalle altre statue, accederà dopo il tradizionale percorso.

Per quanto concerne gli aspetti di viabilità, sarà delimitato il percorso principale, lungo il quale si muoverà la processione dei fedeli, e sul lungomare sarà interdetta la circolazione veicolare per tutta la durata della manifestazione.