L'Asl Salerno celebra la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente Verrà però illuminato di arancio un solo presidio ospedaliero a causa della crisi energetica

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato per il 17 settembre di ogni anno la "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita" e il "World Patient Safety Day", fissando come tema per il 2022 la "Sicurezza del farmaco".

Anche quest'anno l'Asl Salerno aderisce alla giornata di sensibilizzazione indetta dall'OMS modificando, però, la consueta illuminazione di arancio di tutti i suoi presidi ospedalieri.

Sensibile alle problematiche legate all'attuale crisi energetica che ci attanaglia, la Direzione Aziendale ha deciso di illuminare un solo presidio ospedaliero, quello di Nocera Inferiore, e per un tempo ridottissimo: solo pochi minuti.

Una iniziativa in tono minore, quindi, ma che resta di grande significato, quello di richiamare l'attenzione dei cittadini e dell'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza delle cure e dei pazienti e sul corretto uso dei farmaci

Per l'occasione, inoltre, la U.O.C. Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico ha realizzato e pubblicato sul sito web aziendale una "Guida per l'uso sicuro dei farmaci", facilmente consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.aslsalerno.it/archivio2_come-fare-per_0_121.html, oltre ad organizzare un incontro in videoconferenza con i Direttori dei Macrocentri, durante il quale è stata messa in risalto l’importanza dei momenti di transizione di cura (es. passaggio dal ricovero alla dimissione o dal ricovero ad altra struttura assistenziale) e dell’attenta valutazione della terapia farmacologica seguita dal paziente nei momenti di transizione di cura al fine di evitare errori di terapia e prescrizioni inappropriate non imputabili ad una mutata condizione clinica del paziente.

L'iniziativa sarà veicolata anche sui social aziendali. Ulteriori informazioni possono essere attinte dalla cittadinanza alla pagina web dedicata "Farmaci, dispositivi e presidi medici", raggiungibile dalla home page del sito www.aslsalerno.it.-