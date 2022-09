Emilia Anna Vozzella è stata nominata presidente dell'Anmdo Campania E' già direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera Ruggi D'Aragona

In seguito alla convocazione dell' Assemblea Elettiva Regionale, la dottoressa Emilia Anna Vozzella, Direttrice Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è stata nominata Presidente dell'ANMDO Campania (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere). Entra a far parte inoltre, del nuovo direttivo dell'ANMDO, il dottore Walter Longanella, Direttore di Presidio del Ruggi. “La Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa del nosocomio Salernitano, e il personale medico sanitario, porgono ad entrambi le loro congratulazioni, augurando buon lavoro” chiariscono in una nota.