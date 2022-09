Maltempo a Salerno: chiusi parchi, giardini e cimitero comunale La decisione del sindaco Napoli: firmata l'ordinanza

Ancora maltempo su Salerno e provincia. La protezione civile regionale ha prolungato l’allerta meteo arancione. In vista delle avverse condizioni meterologiche previste anche per la giornata di domani, sabato 17 settembre, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha emanato una nuova ordinanza dispondendo la chiusura dei parchi, giardini pubblici e delle aree

cimiteriali.

Le aree rimarranno chiuse per i giorni 16 e 17 settembre.

Una decisione, in via precauzionale, presa dopo che "il Responsabile dell'U.O.C. Verde Pubblico ha valutato, pur in assenza di evidenziate criticità riguardo le aree a verde dei Parchi e Giardini sul territorio comunale, di chiudere gli stessi in via prudenziale a tutela della cittadinanza ed il Dirigente del Settore Strutture Comunali ha analogamente valutato la necessità di chiudere ai visitatori le aree cimiteriali".

Il primo cittadino "invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento", si legge nel documento.