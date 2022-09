Maltempo Salerno: 55 interventi nella notte. Tetti divelti a Pontecagnano L'allerta proseguirà fino alle 18 di questa sera, vigili del fuoco costretti agli straordinari

Il maltempo si abbatte su Salerno e arrivano i primi nubrifagi dopo mesi di siccità. Le condizioni meteorologiche hanno imposto la massima prudenza e per la Regione è stata diramata l'allerta arancione fino alle 18 di questo pomeriggio. Inoltre, sono stati chiusi parchi e cimitero in via precauzionale. Proprio nella mattinata di ieri, con l'arrivo della prima forte perturbazione autunnale, si sono segnalati danni al patrimonio arboreo. Si riporta il comunicato del comando dei Vigili del Fuoco relativo agli interventi di questa notte.

"Nella notte fra il 16 e 17 settembre 2022 i comuni di Salerno, Battipaglia, Pontecagnano e Eboli sono stati colpiti da diverse bombe d'acqua che hanno provocato danni a strutture manufatti e patrimonio arboreo.

Il Comando Vigili del Fuoco di Salerno, nella notte, ha effettuato 55 interventi per ripristinare la viabilità ordinaria e per la messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica privata incolumità. Intervento notevole si è manifestato in via Mar Ionio nel comune di Pontecagnano, dove stanotte alle tre, una tromba d'aria ha divelto i tetti di alcune strutture balneari e civili. Stanno lavorando i vigili del fuoco e le autorità locali per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

In questo momento tutte le squadre operative sono impegnate in interventi di soccorso tecnico urgente e ci sono ancora molti interventi in attesa per pali Telecom pericolanti, manufatti divelti, infiltrazioni d’acqua, alberi pericolanti"