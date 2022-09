San Matteo, pronto dispositivo di traffico: i dettagli dell'ordinanza A due giorni dalla festa patronale, ecco le limitazioni alla circolazione in città

A due giorni dalla festa patronale, l'Ufficio Traffico e Segnaletica approva il dispositivo di traffico per il 21 settembre.

Come riportato dall'ordinanza, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata dalle ore 11:00, nonché divieto di transito dalle ore 16:00, per i seguenti tratti/vie: Corso Garibaldi (tra Via De Felice e Via Roma), Via Roma, Piazza Amendola, Largo Ragno, Piazza Matteo Luciani, Piazza Umberto I, Via Portacatena, Via Giovanni Da Procida, Via Mercanti, Via Duomo (tratto Via Mercanti-Piazza Alfano I) e la Traversa Regina Costanza.

Inoltre, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata a partire dalle ore 11:00 per il Lungomare Trieste (tratto compreso tra Piazza Umberto I e traversa Odierno) e per Via Stanislao Lista. Dalle 16:00, sulle due carreggiate, verrà invertito l'ordinario senso di marcia. I veicoli provenienti da Via Pertini e Traversa Odierno, giunti all'intersezione con il Lungomare Trieste, avranno obbligo di svolta a sinistra; all'altezza di Piazza Umberto I sarà consentita la svolta a su Via Centola (a sinistra) o Via Lista (a destra).

I residenti delle zone 1, 2, 4 e 6 possono lasciare i propri veicoli in sosta nelle zone adiacenti.

Ai veicoli provenienti dalla zona Orientale, giunti all'intersezione Corso Garibaldi/Via De Felice è fatto divieto di proseguire diritto e obbligo di svolta a destra a partire dalle ore 16:00.

Ai veicoli provenienti da Via Benedetto Croce è fatto obbligo di proseguire sul Viadotto Gatto in direzione monte dalle ore 16:00. Ai veicoli giunti alla rotatoria di Via Ligea è fatto divieto di proseguire su quest'ultima strsada e obbligo a instradarsi sul Viadotto Gatto a partire dalle ore 16:00.

Ai veicoli giunti in Piazza XXIV Maggio è obbligo instradarsi su Via Volpe e/o Via Cassese a partire dalle ore 16:00.

Infine, ai veicoli provenienti da Via San Francesco Di Paola è fatto obbligo di proseguire nella carreggiata lato monte di Piazza Luciani in direzione Via Indipendenza, sempre a partire dalle ore 16:00.

L'ordinanza è stata firmata dal direttore di Settore, Luigi Mastrandrea.