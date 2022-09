Deviazione torrente Fusandola, Agosto diffida il Prefetto di Salerno L'avvocato: dare esecuzione alla sentenza del Gip, gli abusi vanno abbattuti

Nuova puntata del braccio di ferro sul torrente Fusandola, nell'area marina del centro storico di Salerno. L'avvocato Oreste Agosto, che nel corso degli anni ha accompagnato la battaglia giudiziaria di Comitato e associazioni ambientaliste, ha inviato una diffida al prefetto.

Il riferimento è alla sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno dell'aprile 2021 a proposito della "illecita deviazione del torrente".

"I lavori che interessavano il torrente Fusandola venivano effettuati in sostanziale assenza del titolo abilitativo valido ed efficace, atteso che la validazione del progetto esecutivo quale titolo edilizio necessario per la realizzazione dei lavori in questione, non risultava regolarmente e legittimamente perfezionatasi, in quanto effettuata in violazione della normativa di riferimento sprovvista dei relativi pareri favorevoli e delle autorizzazioni necessarie al proseguimento dei lavori", uno dei passaggi del pronunciamento giudiziario ricordato da Agosto.

L'avvocato ha citato la comunicazione del ministero della Transizione ecologica, che nel luglio dello scorso anno ha scritto al sindaco di Salerno per chiedere informazioni sull'esecuzione della sentenza del Gip. "Sta di fatto, che nonostante il lungo tempo decorso, alcuna attività esecutiva risulta posta in essere dal Comune di Salerno, né dagli altri enti evocati", la denuncia di Agosto.

Partendo da questo presupposto, l'avvocato ha diffidato il Prefetto di Salerno ad adottare tutte le misure necessarie in materia di protezione civile per la demolizione dell'abuso edilizio.