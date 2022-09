Salerno, approda una nuova nave da crociera: migliaia di turisti in città Importante per l'economia del capoluogo intercettare i visitatori

Continua la stagione delle crociere a Salerno dove in queste ore è approdata nuovamente la Costa Toscana. La nuova nave della flotta di Costa Crociere, è tornata in città, portando migliaia di turisti.

La grande imbarcazione, lunga 337 metri, larga 42 metri, 185mila tonnellata di stazza lorda, può ospitare 6.730 passeggeri in 2.663 cabine. Importante per il capoluogo intercettare i visitatori per incrementare il turismo cittadino. Salerno vuole sempre più trasformarsi, non essere più solo una meta di passaggio, ma anche una importante destinazione, incrementando il commercio e l'economia di bar e ristoranti.