Salerno riabbraccia il suo Patrono, Napoli: "San Matteo, simbolo d'identità" Gli auguri del sindaco: "La festa sia per tutti un abbraccio solidale e rafforzi i valori più umani"

La città riabbraccia il suo Santo. Salerno è in festa per San Matteo. Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia torna anche la tradizionale processione.

Un momento da sempre tanto atteso per i salernitani che guardano al 21 settembre come un simbolo d'indentità.

"Si dice che sia l'onomastico della città, e noi lo festeggiamo con grande partecipazione", ha detto il sindaco Vincenzo Napoli, presente questa mattina al solenne pontificale al Duomo.

Il primo cittadino ha voluto augurare un buon San Matteo a tutti i concittadini, turisti, visitatori e pellegrini.

"La festa del Patrono Evangelista è una preziosa occasione per meditare sulla storia di un Santo straordinario del quale custodiamo le spoglie in Cattedrale e la memoria sul Gonfalone Civico. La Festa di San Matteo sia per tutti un abbraccio solidale e rafforzi i valori più umani e spirituali della nostra comunità. Solo restando uniti come una grande famiglia riusciremo, con l'aiuto di San Matteo, a superare le avversità ed a diventare protagonisti di un futuro migliore. Viva Salerno, Viva San Matteo".

Per la fascia tricolore: "Riprendiamo lentamente il nostro percorso usuale e stiamo tornando faticosamente alla normalità, speriamo che le cose vadano nel modo migliore".

Una giornata di festa, ma anche di abbraccio e celebrazione totale: "Della nostra storia, delle nostre consuetudini, dei nostri riti, nei quali ci riconosciamo interamente".