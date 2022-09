Salerno, escalation di furti e risse in città, il sindaco: "Serve pugno duro" Chiesta la convocazione del tavolo per l’ordine e sicurezza al Prefetto

Furti e risse in città. Il Comune di Salerno corre ai ripari. Il sindaco Vincenzo Napoli ha chiesto al prefetto Russo la convocazione di un tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di valutare le azioni da intraprendere “immediatamente” per far fronte all’ “allarme sicurezza”, rilanciato negli ultimi giorni da diversi cittadini.

“Bisogna porre un freno a queste “guerre tra bande” che che prendono vita sul lungomare Trieste, temo tra spacciatori di droga” - ha detto il primo cittadino- Questura e Prefettura dovranno mostrare il proprio pugno forte e dimostrare che quanto compete alle forze dell’ordine venga espletato fino in fondo. Ad onore del vero, devo dire che Prefetto e Questore si sono sempre dimostrati disponibili ed anche questa volta sono certo adempiranno al proprio ruolo. Ora però bisogna sancire modalità e divisione dei compiti”, ha aggiunto il sindaco Napoli.

“Spero prevarrà il buon senso - ha concluso il primo cittadino - Dobbiamo fare in modo che si attenui, per quanto possibile, il problema delle contraddizioni e degli scontri sociali. E’ una necessità che avvertiamo tutti. Deve prevalere la logica della pace, del controllo e della collaborazione affinché non si verifichino incidenti terribili”, la chiosa della fascia tricolore.