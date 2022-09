Fiera del turismo, Salerno ci sarà: "Occasione per la città" Il Comune si è assicurato uno stand in uno dei principali eventi del settore

Tra gli obiettivi posti dall'Amministrazione e in particolare dall'assessore al Turismo, Alessandro Ferrara, c'è quello di portare il brand Salerno nei principali circuiti fieristici nazionali e internazionali. Dopo la partecipazione alla FITUR di Madrid e alla BIT di Milano, il Comune di Salerno conferma la partecipazione alla TTG di Rimini, che si terrà tra il 12 e il 14 ottobre.

In quell'occasione, sarà portato all'attenzione di pubblico, buyers e autorità, il calendario di eventi per la fine del 2022 e quello provvisorio del 2023. Riprendendo la presentazione della stessa organizzazione, la "TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative."

La fiera del turismo di Rimini vedrà la presenza di operatori nazionali e internazionali, nonché degli Enti italiani, sia locali che regionali.

Dal Comune, arriva la nota sulla fiera e sulle modalità di partecipazione per chi volesse esporre nello stand di Salerno. "Anche quest'anno il Comune di Salerno parteciperà al TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera internazionale del turismo in programma dal 12 al 14 ottobre. L'amministrazione comunale sarà presente alla manifestazione con uno stand di 32 mq, all'interno del quale saranno ospitati gli operatori turistici del territorio per incontri b2b con gli operatori del settore. Nel corso dell'evento, il Comune di Salerno illustrerà l'offerta turistica della città ed il calendario degli eventi in programma dal mese di ottobre 2022 e nel corso del 2023.

A tal proposito, si invitano gli organizzatori di eventi, rassegne e spettacoli già programmati nel suddetto periodo a far pervenire, se di interesse, materiale grafico promozionale delle iniziative. Il materiale (brochure, locandine, etc.) dovrà essere recapitato, entro e non oltre la data del 30 settembre 2022, presso il Palazzo di Città, alla c.a. di Carlo Alfani - Ufficio Comunicazione. Sarà, altresì, possibile recarsi autonomamente nelle date della fiera presso lo stand del Comune di Salerno. Per eventuali accrediti, contattare l'Ufficio Turismo e Spettacolo all'indirizzo: maurizio.vessa@comune.salerno.it"