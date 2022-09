Bagno di folla per San Matteo, il sindaco: "E' stata una festa meravigliosa" Il messaggio del primo cittadino di Salerno: "Rafforzato il nostro vincolo comunitario"

"È stata una festa di San Matteo meravigliosa", così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Non nasconde la soddisfazione e l'emozione per un evento riuscito il primo cittadino.

Ieri, in migliaia, hanno preso parte alle celebrazioni in onore del Santo Patrono della città. Una festa che ha coinvolto tutti. Attesissimo anche il ritorno, dopo due anni di Covid, della tradizionale processione. E per concludere uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha conquistato tutti.

"L'abbraccio collettivo al Nostro Patrono ha rafforzato il nostro vincolo comunitario. - ha aggiunto la fascia tricolore - Che i sentimenti di queste ore, con la benedizione dell'Evangelista, ispirino sempre la nostra vita e l'impegno personale e collettivo per la nostra amata Salerno. Un grazie di cuore all'Arcivescovo Bellandi, ai portatori ed alle centinaia di donne ed uomini al servizio della collettività per un sereno e sicuro svolgimento. È andato tutto per il meglio con decine di migliaia di persone in strada. Ed anche questo è motivo di orgoglio per tutti i salernitani", il messaggio del primo cittadino.